Parkplatz für Waldhof-Fans gesperrt

Mannheim. Waldhof-Fans, die zum Heimspiel am Samstag mit dem Auto anreisen wollen, haben das Nachsehen: Wie die Stadt Mannheim mitteilt, können die Fans nicht wie gewohnt auf dem Großparkplatz P20 parken, da parallel noch zwei weitere Großveranstaltungen stattfinden. Der SV Waldhof spielt am Samstag, 8. Oktober, im Carl-Benz-Stadion um 14 Uhr gegen den 1. FC Saarbrücken. Von Freitag, 7.Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober, findet die Oldtimer-Messe „Veterama“ auf dem Maimarktgelände statt. Für die Besucher ist dafür der Großparkplatz P20 reserviert. Die Parkplätze 2 und 3 am Friedensplatz sind den Gästefans vorbehalten. Weil am Samstag ab 20 Uhr ebenfalls das Charity-Konzert „RTL-Spendenmarathon mit Peter Maffay“ in der SAP-Arena stattfindet, rechnet die Stadt Mannheim wegen der Überschneidung von anreisenden Maffay-Fans und abreisenden Waldhof-Fans mit Verkehrsbehinderungen. Die Stadt empfiehlt den Besuchern des Waldhof-Spiels, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

