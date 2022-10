Maffay rockt für Kinder, der „Watzmann“ ruft und in Heidelberg gibt’s „Remmidemmi“

Metropolregion.

Peter Maffay und Band spielen Benefizkonzert in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Das zweimal verschobene Charity-Konzert von Peter Maffay und seiner Band unter dem Titel „Gemeinsam für unsere Kinder!“, das anlässlich des 25. Geburtstags des RTL-Spendenmarathons zuletzt auf November 2021 gelegt worden war, geht nun endlich über die Bühne der Mannheimer SAP Arena. Am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, treten der Rockmusiker und seine Mitstreiter zugunsten der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ auf. Ab 19.30 Uhr gibt es einen Film zum Thema zu sehen, zusammen mit einem kurzen Talk, den RTL-Institution Wolfram Kons mit dem Deutschrock-Altmeister führt. Das Programm soll laut Veranstalter Lübmedia der Tour zum 50. Bühnenjubiläum Maffays entsprechen, mit dem er zuletzt Ende August die Arena begeisterte. Die Show markiert auch den Tourabschluss. Der Veranstalter rechnet mit unter diesen Umständen sehr beachtlichen 8500 Fans. Das heißt aber auch: Kurzentschlossene werden auf jeden Fall in allen Platzkategorien an der Abendkasse fündig, die zusammen mit dem Einlass um 18.30 Uhr öffnet. Auf den Rängen kosten die Karten vor Ort (aufgerundet) 50, 70, 80, 91 oder 100 Euro. Letzteres wird auch für die Sitzplätze im Innenraum fällig. Business-Seats gibt es für 229 Euro. Im Voverkauf gibt es die Tickets 49,95 Euro bis 99,95 Euro (jeweils Abholung), als „Spendenmarathon“-Tickets zwischen 54,95 und 104,95 Euro. Die SAP-Arena-Tickethotline hat die Nummer 0621/18190333.

Mit den Einnahmen werden wie schon zu Zeiten von Xavier Naidoo als Gastgeber des Konzerts drei Projekte für Kinder in der Metropolregion Rhein-Neckar ermöglicht, informiert RTL auf wirhelfenkindern.rtl.de: Das von der Dietmar Hopp Stiftung vorgeschlagene Projekt INFORM am Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg, das Bewegungs- und Sport-Motivations-Projekt „step“ und ein Projekt von Peter Maffay: „Er wird traumatisierten Kindern der Region heilsame und unvergessliche Tage und Wochen in den verschiedenen Einrichtungen der Peter Maffay Stiftung ermöglichen.“

Mehr dazu: saparena.de

Peter Maffay, "Eiszeit"

Smetana, Dvořák und Strawinsky erklingen beim 1. Akademiekonzert im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Beim 1. Akademiekonzert der Musikalischen Akademie des Mannheimer Nationaltheater-Orchesters werden am Donnerstag und Freitag, 6. und 7. Oktober, jeweils ab 20 Uhr, Werke von Bedřich Smetana (Ouverture aus „Die verkaufte Braut“), Antonín Dvořák (Konzert für Violoncello und Orchester h-Moll op. 104) und Igor Strawinsky („Le sacre du printemps“) im Mannheimer Rosengarten zu Gehör gebracht. Alexander Soddy dirigiert das Konzert, Solist am Cello ist Steven Isserlis. Um 19.15 Uhr findet vorab ein Einführungsgespräch im Mozartsaal statt. Karten kosten zwischen 15 und 51 Euro (Mit „MorgenCard“ zwischen 15 und 44,90 Euro).

Infos und Karten: musikalische-akademie.de

Fee Brembeck eröffnet „Jetzt erst recht!“-Kleinkunstfestival in Capitol-Casino

Mannheim. „Erklär’s mir, als wäre ich eine Frau!“ heißt das Programm von Kabarettistin Fee Brembeck, die am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol-Casino das „Jetzt erst recht!“-Kleinkunstfestival eröffnet. Denn Brembeck ist nicht nur Autorin, Slam-Poetin und Opernsängerin, „sondern auch Expertin darin, ihre Expertise abgesprochen zu bekommen“, verrät die Veranstaltungsvorschau. Und darum geht es in ihrem Programm ebenso, wie „um Topmodels, Operndiven und Lyrik in der Disco.“ Der Eintritt kostet 23 Euro, im Webshop 24 Euro („ticketdirect“ zum Selbstausdrucken). Die Tickethotline hat die Rufnummer 0621/3367333. Insgesamt werden bei dem Festival (www.jetzterstrechtfestival.de) 16 Veranstaltungsabende in den Mannheimer Spielorten Casino und Schatzkistl angeboten.

Festival Enjoy Jazz bietet hochkarätige Klangvielfalt

Rhein-Neckar. Ein so dicht geschnürtes wie aufregend vielseitiges Programm präsentiert das internationale Festival Enjoy Jazz in den kommenden Tagen im Rhein-Neckar-Dreieck. So spielt die Enjoy Jazz Schul-Bigband, die dem Festivalprogramm zufolge „regelmäßig die profiliertesten Talente der Schulbigbands mehrerer Gymnasien aus der Region im Alter von 13 bis 18 Jahren“ versammelt, am Donnerstag, 6. Oktober, 19 Uhr, im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus. Karten gibt es im Webshop für 7,60 Euro. Eine japanische Discjockey- und Produzenten-Legende gibt sich am selben Donnerstag, 21 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof die Ehre: Hideaki Ishii alias DJ Krush. Vor genau 20 Jahren, 2002, hatte er das Enjoy-Jazz-Festival mit einem Set eröffnet. 2008 und 2014 legte er dann im Karlstorbahnhof auf. Zuletzt erschien 2020 sein jüngstes Album „Trickster“, und das ist „ein dunkles, experimentelles, dystopisches Ding mit überraschenden Sounds unter der Oberfläche“, heißt es im Festivalprogramm. Karten gibt es für 24,10 Euro.

Und es geht hochklassig weiter: Die Jan Garbarek Group um den norwegischen Saxofon-Virtuosen Garbarek tritt zusammen mit dem indischen Perkussionisten und Sänger Trilok Gurtu am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, im Ludwigshafener Pfalzbau auf. Karten kosten 45 Euro. Die Pianistin und Komponistin Tania Giannouli musiziert am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, solo in der Friedenskirche Ludwigshafen. Der Eintritt kostet 26,30 Euro. Gleichzeitig ist Multi-Künstler Beardyman in der Alten Feuerwache in Mannheim zu Gast (siehe entsprechende Meldung).

Zur Matinee „Music was my first love“ mit der Schriftstellerin und Journalistin Mirna Funk laden die „Friends of Enjoy Jazz“ am Sonntag, 9. Oktober, 10.30 Uhr, ins Interkulturelle Zentrum in Heidelberg ein; 13,10 Euro kosten die Karten dafür im Online-Shop. Eine exquisite Besetzung erwartet die Besucher am Sonntagabend ist der Aula der Neuen Universität Heidelberg: Dort spielen Gitarrist Jakob Bro, Cellistin Anja Lechner, Trompeter Nils Petter Molvær und Schlagwerkerin Marilyn Mazur um 20 Uhr zusammen (Karten: 29,60 Euro).

Der Bassist und SWR-Jazzpreis-Gewinner Petter Eldh tritt am Montag, 10. Oktober, 20 Uhr, in Trio-Formation (mit Kit Downes am Piano und James Maddren am Schlagzeug) im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus auf (Karten: 20,80 Euro). Parallel dazu findet ein Konzert von David Helbock´s Random/Control im Mannheimer Ella & Louis statt - im Webshop des Jazzclubs gibt es dafür Karten für 26 Euro.

Das Gabrielle Koehlhoeffer Trio musiziert am Dienstag, 11. Oktober, 20 Uhr, im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) in Heidelberg, Tickets gibt es für 17,50 Euro. Abgesagt wurde dagegen das Konzert mit dem Vels Trio am Dienstagabend in der Alten Feuerwache Mannheim. Weiter im Festivalprogramm geht es dann mit einem Auftritt des Saxofonisten, Arrangeurs und Poeten Alabaster DePlume am Mittwoch, 12. Oktober, 20 Uhr, im Ludwigshafener „Haus“. Die Karten sind für 19,70 Euro erhältlich.

Zu den vorgenannten Ticketpreisen kommt (außer beim Konzert im Ella & Louis) im Webshop jeweils eine Gebühr hinzu.

Programmübersicht: enjoyjazz.de

Jan Garbarek Group beim MaiJazz Festival:

„Remmidemmi – Das Widerstandsfestival“ am Theater Heidelberg

Heidelberg. Klimakrise, Corona, Krieg in Europa: Für „Remmidemmi – Das Widerstandsfestival“ hat das Theater und Orchester Heidelberg Stückaufträge vergeben, in denen zehn Autorinnen und Autoren danach fragen, was Widerstand ist und wo er geleistet werden muss. Die entstandenen Werke aus den Federn unter anderem so renommierter Dramatikerinnen und Dramatiker wie Roland Schimmelpfennig (mit „Das Märchen von der kleinen Meerjungfrau“), Rebekka Kricheldorf, Raphaela Bardutzki, Konstantin Küspert und Philipp Löhle werden nun von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Oktober, vorgestellt. Die Besucherinnen und Besucher können an diesen drei Tagen insgesamt neun Uraufführungen und eine deutschsprachige Erstaufführung (die etwa von Marie Bues, Brit Bartkowiak, Cilli Drexel und Daniela Löffner inszeniert werden) auf sechs Theater-Routen durch die Schlossstadt erleben. Festival-Guides führen das Publikum hierbei von verschiedenen Startpunkten in der Schlosstadt aus von Veranstaltung zu Veranstaltung. Die Touren („Boykotteur*innen“, „Dissident*innen“, „Tortenwerfer*innen“, „Aktivist*innen“, „Guerillas“ und „Whistleblower*innen“ benannt) beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 17 Uhr, das Festival endet gegen 23 Uhr am Theater. Die Vorstellungen am Sonntag beginnen um 16 Uhr, Festivalende ist hier gegen 22 Uhr. Karten für die Touren kosten 13 Euro. Einige Routen waren zuletzt bereits ausverkauft, für andere nur noch wenige Restkarten erhältlich. Der Eintritt zur Eröffnungsparty am Freitag ab 23 Uhr im Theater ist frei, ebenso für die Festivalparty am Samstag ab 23 Uhr. Kostenfrei ist auch der Eintritt zur „Lagebesprechung“, bei der das Publikum am Samstagmittag, 13 Uhr, im Theaterfoyer die Möglichkeit hat, im Gespräch mit den Autorinnen und Autoren des Festival mehr über die Entstehung der Stücke zu erfahren und Einblicke in ihre Arbeit zu erhalten. Die Theaterkasse ist unter Tel. 06221/5820000 oder tickets@theater.heidelberg.de zu erreichen.

Vollständiges Programm: theaterheidelberg.de

Kabarettistin Lisa Fitz mit „Dauerbrenner“-Jubiläumsprogramm im Capitol Mannheim

Mannheim. Auf 4000 Sologastspiele kann sie zurückblicken und hat um die 200 Songs hat sie im Lauf ihrer Karriere geschrieben: Nun präsentiert Kabarettistin Lisa Fitz ihr 40-Bühnenjahre-Jubiläumsprogramm „Dauerbrenner!“ am Donnerstag, 6. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Karten gibt es in zwei Platzkategorien für 28,40 oder 32,80 Euro. Die Tickethotline hat die Rufnummer 0621/3367333. Bei eventime.de kosten die Tickets 30,90 oder 35,30 Euro („ticketdirect“ zum Selbstausdrucken).

Zur Veranstaltung: capitol-mannheim.de

Ludwigshafener Festspiele starten mit Tanzstück „Jungle Book reimagined“

Ludwigshafen. Mit der Deutschlandpremiere von Akram Khans Tanzstück „Jungle Book reimagined“ beginnen am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr die diesjährigen Festspiele im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. Darin entwirft der Choreograf „seine Vision für eine bessere Zukunft und es ist ihm ein großes Anliegen, diesen Ausblick mit Kindern und Erwachsenen aller Kulturen zu teilen“, vermerkt das Theaterprogramm. Für eine weitere Aufführung des Stücks der Akram Khan Company, das als Koproduktion unter anderem mit den Pfalzbau Bühnen entstanden ist, hebt sich am Freitag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, der Vorhang. Karten kosten zwischen 26 und 47 Euro, Ermäßigt zwischen 14 und 27,50 Euro). Das Familienpaket gibt es für 75 bis 115 Euro.

Um 18.45 Uhr erfolgt vor der Vorstellung die feierliche Eröffnung der Festspiele mit den Blechbläsern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Eine Lesung mit Autor Navid Kermani, Wahlkölner mit iranischen Wurzeln, aus seinem Buch „Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen: Fragen nach Gott“ steht am Sonntag, 9. Oktober, 19 Uhr, auf dem Programm der Festspiele. Kermani führt dabei ein Gespräch mit der Journalistin Shirin Sojitrawalla. Der Eintritt ins Gläserne Theaterfoyer kostet zum Einheitspreis 21 Euro, ermäßigt 13 Euro. Kartenbestellungen sind unter pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter 0621/5042558 möglich.

Festspielprogramm: theater-im-pfalzbau.de

„Rustical“-Ruf des Watzmanns erschallt wieder im Rosengarten

Mannheim. Im Mannheimer Rosengarten erschallt noch einmal der unwiderstehliche Ur-Schrei des Berges: Am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, ist im Mozartsaal „Der Watzmann ruft – zum allerletzten Mal in Originalbesetzung!“ zu Gast. Mit dabei: „Watzmann“-Mitschöpfer Wolfgang Ambros und die No.1 vom Wienerwald sowie Erste-Allgemeine-Verunsicherung-Sänger Klaus Eberhartinger als Gailtalerin, Joesi Prokopetz als Knecht und Vater und Christoph Fälbl in einer Doppelrolle als Bua und Knecht. Karten für das Kult-„Rustical“ waren bei eventime.de zuletzt in den Platzkategorien zwischen 60,40 und 85,40 Euro (plus Versand) verfügbar.

„Watzmann“-Infos: mcon-mannheim.de

Uraufführung von „die krankheit wunder“ am Theater Felina-Areal

Mannheim. Am Mannheimer Theater-Felina Areal feiert die Uraufführung von Roberta Dapunts' „die krankheit wunder“ am Donnerstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, Premiere. Rainer Escher inszeniert den Gedichtzyklus der italienischen Lyrikerin über das Leben mit einer dementen Frau mit den Schauspielerinnen Elisabeth Auer und Hedwig Franke. Karten für zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro können über die Theaterhomepage oder unter Tel. 0621/3364886 (Anrufbeantworter) reserviert werden. Mehr: theater-felina.de

Mannheimer Schatzkistl serviert heiter-musikalische Bühnenkunst

Mannheim. Zum „Rendezvous auf Stöckelschuh‘ - Kesse Motte goes Ku'damm“ lädt die Chanson-Kabarettistin Rica Westenberger am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, ins Mannheimer Schatzkistl ein. Darin lässt sie laut Ankündigung „die wilden 20er Jahre neu auferstehen“ und nimmt das Publikum „mit auf eine spannende Reise in die Abgründe und wilde Vergnügungssucht jener Zeit.“ Mit „Lassen Sie mich durch - ich bin Oma!“ ist Musikkabarettistin Madeleine Sauveur einen Tag später, am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr im Schatzkistl zu Gast: „Ein Programm für Menschen ab 30, die wagen, an die Zukunft zu denken: intelligent, komisch, unterhaltsam, warmherzig“, teilt das Schatzkistl mit. Mit dabei ist Kapellmeister Clemens Maria Kitschen, der auf verschiedenen Instrumenten musiziert. Sein neues Programm „Ich sag's jetzt nur zu Ihnen“ stellt der Autor und Kabarettist Stefan Waghubinger hiernach am Sonntag, 9. Oktober, 17 Uhr, vor. „Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig“, zeigt sich der Österreicher dabei. Karten für die Veranstaltungen kosten jeweils 21,50 Euro, hinzu kommen gegebenenfalls Bearbeitungs- und Servicegebühren. Zum Spielplan: schatzkistl.de

Dominik Raab Quartett und Duo Body & Soul treten im Ella & Louis auf

Mannheim. Das Dominik Raab Quartett um den namensgebenden Kölner Schlagzeuger ist am Donnerstag, 6. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis zu Gast. Mit dabei sind der ehemaliger HR-Big-Band-Saxofonist Tony Lakatos und Bassist Doug Weiss, die beide auch an Raabs Debütalbum „Choose Loose“ mitgewirkt haben. Komplettiert wird das Quartett von Pianist Martin Sasse. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 22 Euro, im Vorverkauf 20 Euro. Sängerin Nicole Metzger und Gitarrist Wesley G treten als Duo Body & Soul am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, mit ihrem Programm „Tribute to Ella & Joe Pass“ in dem Musikclub auf, mit dem sie der großen Sängerin Ella Fitzgerald und dem US-amerikanischen Jazzgitarristen Tribut zollen. Der Einlass kostet an der Abendkasse 28 Euro, im Vorverkauf 26 Euro. In der „Young Talents Jazz Bar“ ist am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, das Phileas Loh Trio zu erleben. Dahinter stecken Schlagzeuger Loh, Pianist Noah Diemer und Bassist Rolan Eberhardt. Der Eintritt hierzu ist frei. Am Montag, 10. Oktober, 20 Uhr, macht dann David Helbock's Random/Control im dem Musikclub Station (siehe Enjoy-Jazz-Meldung). Im Internet: ellalouis.de

Sängerin Wilhelmine und Multi-Künstler Beardyman treten in Alter Feuerwache Mannheim auf

Mannheim. Die Berliner Sängerin Wilhelmine tritt am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, auf die Bühne der Alten Feuerwache in Mannheim. Ende des Monats erscheint ihr Debütalbum „Wind“ - das Konzert dürfte also einen eingehenden Vorgeschmack davon liefern. „Ihre Songs spiegeln ihre Freiheit und ihr Verliebtsein ebenso wie Erfahrungen mit Sucht und Ressentiment“, schreibt die Feuerwache über die Künstlerin. Den Support bestreitet die Kölner Sängerin Iuma. Karten kosten an der Abendkasse 32 Euro, im Webshop 30,30 Euro (plus Gebühr). Der britische Multi-Vokalist, Produzent und Komiker Beardyman ist tags darauf, am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, im Rahmen des Festivals Enjoy Jazz in der Feuerwache zu Gast. Die Improvisation steht im Mittelpunkt des kreativen Prozesses des Künstlers, der auch für seine Beatbox-Fertigkeiten und sein Live-Looping bekannt ist und dessen Performances allein auf YouTube schon über 60 Millionen Mal angesehen wurden. Hierfür kostet der Eintritt an der Abendkasse 20 Euro, im Online-Vorverkauf 19,70 (plus Gebühr). Programm: altefeuerwache.com

Wilhelmine, „Feuervogel“:

Cinema Quadrat veranstaltet Filmsymposium „Female Gaze – Der weibliche Blick“

Mannheim. Dem Thema „Female Gaze – Der weibliche Blick“ widmet sich das 36. Mannheimer Filmsymposium, welches das Mannheimer Cinema Quadrat von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Oktober, ausrichtet. „Wir wollen eine Diskussion nach einer 'weiblichen Ästhetik' anstoßen, analog zu der bereits bestehenden Diskussion um eine 'écriture feminine' in der Literatur“, erläutert das Kommunale Kino. Drei Tage lang gibt mithin Vorträge, Diskussionen und Filmvorführungen. Los geht es am Freitag um 15 Uhr mit der Begrüßung und anschließender Vorführung von Nina Menkes Dokumentarfilm „Brainwashed: Sex-Camera-Power“. Dauerkarten für das Symposium kosten 65 Euro (ermäßigt 55 Euro), Tageskarten für Freitag und Samstag gibt es für 35 Euro(ermäßigt 30 Euro), die Tageskarte für Sonntag für 25 Euro (ermäßigt 20 Euro). Der Eintritt zu Filmen und Einzelveranstaltungen beträgt zwölf, ermäßigt acht Euro. Die Anmeldung zum Symposium ist über die Homepage möglich.

Programmdetails: cinema-quadrat.de

A-cappella-Band Maybebop geben Kinderkonzerte im Mannheimer Capitol

Mannheim. Ein musikalisches Doppel im Mannheimer Capitol: Zunächst gibt das A-cappella-Quartett Maybebop am Samstag, 8. Oktober, 16 Uhr, im Zuge seiner ersten „Kinderkram“-Tour ein Konzert für junge Besucherinnen und Besucher. Die vier Sänger und Familienväter verwirklichen mit diesem Live-Kinderprogramm einen lang gehegten Traum, informiert das Capitol. Die Show der vor 20 Jahren in Hannover gegründeten Band dauert 60 Minuten und „ist für Kinder von 5 Jahren bis 14 Jahren und alle weiteren Junggebliebenen geeignet.“ Der Eintritt kostet 19,50 Euro, im Webshop 20,50 Euro („ticketdirect“ zum Selbstausdrucken). Abends dann, um 20 Uhr, präsentiert die Gruppe vor dem Hintergrund ihres 20-jährigen Bestehens ein „Best off“-Programm. Über 20 Alben haben die Jungs in dieser Zeit produziert – es wird also einiges zu besingen geben. Karten für den Abendauftritt gibt es je nach Platzkategorie für 36,10 oder 39,40 Euro. Online-Tickets waren zuletzt noch in der Kategorie für 38,60 Euro (gleichfalls „ticketdirect“) erhältlich. Mehr: capitol-mannheim.de

Maybebop, „Kinderkram“:

Kabarettist Olaf Bossi tritt in Klapsmühl' am Rathaus auf

Mannheim. Um ein Jahr Verschoben (auf den 5. Oktober 2023) wurde der für Donnerstag, 6. Oktober, geplante Auftritt von Satiriker Friedemann Weise mit seinem Solo „Bingo“ in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus. Wegen Erkrankung abgesagt wurde daneben das Jubiläumsprogramm „Am Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde“, mit dem der Kabarettist Werner Koczwara am Freitag, 7. Oktober, an selber Stelle auftreten sollte. Kleinkunst-Kollege Olaf Bossi sieht sich am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, mit der Problemstellung „Endlich Minimalist… aber wohin mit meinen Sachen?!“ konfrontiert. Das Publikum erwartet dabei ein „humorvoll-aufgeräumtes Comedy- und Kabarett-Programm durch den Weniger-ist-mehr-Dschungel“, vermeldet die Klapsmühl'. Der Eintritt hierzu kostet einheitlich 22 Euro. Tickets gibt es telefonisch unter Tel. 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Im Webshop kosten Karten (zum Selbstausdrucken) 27,80 Euro.

Programmübersicht: klapsmuehl.eu

Schwetzinger Mozartfest geht auf Konzert-Zielgerade

Schwetzingen. Musikalischer Endspurt beim Mozartfest im kurfürstlichen Schloss: Dort begrüßt die Mozartgesellschaft Schwetzingen am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim mit Dirigent Douglas Bostock und Solo-Violinist Ivan Ženatý im Rokokotheater. Neben Mozart werden hierbei auch Werke von Haydn und Martinu interpretiert. Das Eliot Quartett und Bassklarinettist Nikolaus Friedrich geben danach am Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, im Jagdsaal ein Konzert - auf dem Programm stehen Mozart, Franck und die Uraufführung von Detlev Müller-Siemens' „Subsong 3“. Am Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr, führt Pianistn Anna Gourari ihr Klavierrecital (auch hier: mit Mozart- sowie Chopin- und Skrjabin-Stücken) im Jagdsaal auf. Gouraris Konzert markiert zugleich auch den Schlussakkord für die diesjährige Festivalausgabe. Tickets für die genannten Mozartfest-Veranstaltungen gibt es jeweils ab 19

Euro, ermäßigt ab zehn Euro (plus Gebühr) im Webshop (mozartgesellschaft-schwetzingen.de).

Véronique Gayot rockt mit Band im Weinheimer Café Central

Weinheim. Die französische Blues- und Rock-Sängerin Véronique Gayot und ihre Band statten dem Weinheimer Café Central am Donnerstag, 6. Oktober, 20 Uhr, einen Konzertbesuch ab. An der Abendkasse kostet der Eintritt 27 Euro, im Webshop sind Karten für 25,30 Euro erhältlich. Abgesagt wurde das Konzert der Nu-Metal-Tribute-Band Bizkit Park am Sonntag, 9. Oktober: Die Karten können zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden, informiert das Café Central (cafecentral.de/).

Corelli-Ensemble musiziert in Ladenburger Stadtkirche

Ladenburg. Das traditionsreiche Corelli-Ensemble Ladenburg/Mannheim gibt am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr ein Konzert in der Evangelischen Stadtkirche in Ladenburg. Dem 1981 gegründeten Klangkörper gehören Instrumentalisten des Mannheimer Nationaltheater-Orchesters an. Karten für das Konzert, das in Kooperation mit dem Richard-Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz stattfindet, kosten 20 Euro und sind unter Tel. 0621/893417 erhältlich.

Bluesrock mit The Brew und „Dreigestirn“-Konzert im Musiktheater Rex

Bensheim. Ihre Europatour mit dem beredten Title „10 Years 'A Million Dead Stars' Anniversary“ führt die britische Bluesrock-Band The Brew am Dienstag, 11. Oktober, 20.30 Uhr, ins Bensheimer Musiktheater Rex. Das namensgebende Album, dem diese Jubiläumstour gewidmet ist, erschien 2010 auf dem deutschen Label „Jazzhaus Records“ und wurde von Chris West produziert, der auch schon mit Band-Größen wie The Verve, Status Quo und Uriah Heep arbeitete. An der Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro, im Webshop-Vorverkauf 28,50 Euro (Abholung an der Abendkasse). Am Mittwoch, 12. Oktober, 20 Uhr, machen David Beta, Lukas Droese und Nadine Fingerhut in Bandbegleitung auf ihrer „Dreigestirn Liedermacher:innen“-Tour im Rex Station. Wie das Klingt? Wie eine „Symbiose aus Hannes Wader, Konstantin Wecker und Reinhard Mey im Einklang mit Bosse, Clueso oder Philipp Poisel“, ist auf der Rex-Homepage zu erfahren. Auch hier kostet der Eintritt an der Abendkasse 30 Euro; online gibt es Karten für 25,50 Euro (Abholung). Karten: rex-ticketshop.de

Zelia Fonseca und Aline Frazão spielen bei „Welten hören“ im Heidelberger Kulturfenster

Heidelberg. Die ganz wunderbare, aus Brasilien stammende Gitarristin, Komponistin und Sängerin Zelia Fonseca und die angolanische Singer-Songwriterin Aline Frazão spielen am Samstag, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr, im Heidelberger Kulturfenster. Außerdem sind bei dem Konzertabend im Rahmen der „Welten hören“-Reihe Trompeter Johanns Stange und Gitarrist Christoph Bernewitz zu hören. Karten kosten im Vorverkauf 18, ermäßigt 14 Euro (plus Gebühr), an der