„Paletti“ legt wieder los

Es geht wieder los: In das Reich der Artistik, der Fantasie und der Illusionen entführt nach längerer Corona-Pause nun wieder der Kinder- und Jugendzirkus „Paletti“ seine Zuschauer. 60 junge Artisten im Alter von acht bis 25 Jahren präsentieren vom 13. November bis 4. Dezember in dem – angenehm beheizten und gut gelüfteten – großen Zelt im Sportpark Pfeifferswörth bei gleich drei unterschiedlichen Familien- und Abendprogrammen ihr Können als Einradfahrer, Seiltänzer, Akrobaten und Jongleure in insgesamt zehn Shows. Die Handlung der Programme haben die Kinder und Jugendlichen dabei selbst erfunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem Familienprogramm „Kaffeeklatsch und Krimiquatsch“ (13.11. und 14.11. jeweils um 11 und 16 Uhr)können sich die Zuschauer auf eine lustige Jagd nach Dieben machen, die in einem Museum das wertvollste Kaffee-Service der Welt geklaut haben. Mit dabei: der berühmte James Blond und die Gehstock-Karate-Meisterin Miss Knarpel, die den schwierigen Fall lösen wollen. Am darauffolgenden Wochenende gibt es gleich das zweite Familienprogramm „Einweg2“ (19.11. um 19 Uhr, 20.11. um 16 Uhr, 21.11. um 11 und 16 Uhr) zu sehen. Da spielen nervige Kindergartenkinder, die – sehr zum Leidwesen ihrer Erzieherin – an einer Laterne hochklettern und dabei waghalsige Kunststückemachen, sowie Einradfahrende Paketboten, die zusammen mit Akrobatinnen auf großen Kartons Menschenpyramiden bauen, eine große Rolle.

Jonglage und Artistik

Das junge Erwachsenen-Ensemble „Parapalys“ zeigt sein neues Abendprogramm „VerSCHACHtelt“ (3.12. und 4.12. um 20 Uhr). Zwölf Artistinnen und Artisten werden Teil des verschachtelten Brettspiels. Neue Figuren und bunte Farben erwecken das Spiel zum Leben. Die jungen Erwachsenen, die schon seit vielen Jahren im Paletti-Ensemble aktiv sind, zeigen in diesem Programm schwierige Jonglagen, beeindruckende Balance-Akte und atemberaubende Artistik auf dem Boden und in der Luft.

Tickets zwischen sechs und zwölf (zzgl. Systemgebühr) sind online über die Paletti-Website www.zirkus-paletti.de und an der Zirkuskasse (90 Minuten vor Beginn) erhältlich. Es gilt die 3G-Regel. pwr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2