Neuer Zoff in Mannheimer CDU: Platzt die Vorstandswahl?

Der anhaltende Ärger im Mannheimer CDU-Kreisverband wirft seine Schatten auf den Kreisparteitag am kommenden Freitag. In einem Offenen Brief betonen jetzt Kritiker des amtierenden Vorstands, dass sie unter den aktuellen Bedingungen eine Entlastung des Gremiums nicht für möglich halten - und damit auch nicht die vorgesehene Wahl einer neuen Führung.

Der Brief ist von zwölf Mitgliedern unterzeichnet. Darunter sind die ehemaligen Kreischefs Egon Jüttner und Rolf Schmidt sowie der frühere Fraktionschef im Gemeinderat, Roland Hartung. Aber auch der langjährige Stadtrat Konrad Schlichter und der frühere Ortsverbands-Schatzmeister Heinrich Braun sowie die Ortsverbands-Vorsitzenden Ingeborg Dörr (Lindenhof), Sebastian Mayer (Nordost) und Johann Danisch (Schönau). Ihre Argumentation: Der Kreisvorstand lege das von einer Prüfgesellschaft erstellte Gutachten, das die Parteifinanzen während der Amtszeit des früheren Kreischefs Nikolas Löbel untersucht hat, nicht offen und verbiete den Mitgliedern bei Strafandrohung, darüber zu sprechen. So könne die Arbeit des amtierenden Vorstand nicht angemessen bewertet werden.

Der Vorstand hatte zu dem Gutachten lediglich erklärt, dass es keine strafbaren Handlungen oder Verstöße gegen das Parteiengesetz ergeben habe. Die Mitglieder konnten es am Mittwoch sowie an diesem Freitag in der Geschäftsstelle des Landesverbands in Stuttgart einsehen und an diesem Montag auch in Mannheim. Sie müssen dafür allerdings eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, die es ihnen verbietet, Informationen aus dem Gutachten weiterzugeben - auch nicht an andere Parteimitglieder. Sogar Notizen sind nicht erlaubt. Bei einem Verstoß werden eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe angedroht.

Der Kreisparteitag finde „nach den Verwüstungen in unserer Partei statt, die der ehemalige Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel angerichtet hat“, heißt es in dem Offenen Brief. „Die dem Vorstand nicht angehörenden Parteimitglieder wissen nicht, ob und gegebenfalls in welcher Weise der Gesamtvorstand durch Tun oder Unterlassen zu diesem Zustand beigetragen hat.“ Der Umgang mit dem Gutachten bringe ihnen hier leider auch keine Hilfe. Die Mehrheit der Parteimitglieder in Mannheim habe keine Chance, das Gutachten zu lesen, heißt es in dem Brief. „Aber selbst wenn dies möglich wäre, darf niemand mit anderen das Gutachten besprechen oder es diskutieren. Diese Verschwiegenheitsverpflichtung ist eine Zumutung. Schlimmer noch, sie widerspricht grob geltendem Recht, weil die Grundrechte der Parteimitglieder in unzulässiger Weise eingeschränkt werden und eine Diskussion über den Punkt Entlastung unmöglich gemacht wird.“ Darüber hinaus sehen die Unterzeichner des Briefes die Rechte von Parteimitgliedern unterbunden, an der politischen Willensbildung mitzuwirken. „Ohne uneingeschränkte Informationsmöglichkeit in Verbindung mit dem ,Schweigegebot’ ist eine Auseinandersetzung mit dem Verhalten des gegenwärtigen Vorstandes absolut unmöglich. Das heißt, eine Entlastung kann gar nicht erfolgen.“ Sollte sie unter diesen Umständen dennoch erfolgen und ein neuer Vorstand gewählt werden, behalten sich die Unterzeichner nach eigenen Angaben „alle weiteren rechtlichen Schritte vor“.

