Nach Unfall am Mannheimer Luisenring - Verkehr läuft wieder

Mannheim. Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Vormittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B44. Betroffen war insbesondere der von Ludwigshafen kommende Verkehr in Richtung Luisenring. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden, so dass es zu erheblichem Rückstau in Richtung Ludwigshafen (B 44) kam. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder frei, der Verkehr hat sich zwischenzeitlich normalisiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz nach 7.15 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Ampel in Höhe der Haltestelle MVV Hochhaus. Eine 18-jährige Mitsubishi-Fahrerin übersah gegen 7.15 Uhr wartende Fahrzeuge und kollidierte zunächst mit dem Skoda einer 51-Jährigen. Dieses Fahrzeug wurde auf den davor stehenden VW eines 33-Jährigen aufgeschoben.

Alle drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei mitteilt. Über das konkrete Ausmaß der Verletzungen ist nichts bekannt. An einem der Pkw wurde der Airbag ausgelöst. Aus einem der beteiligten Fahrzeuge liefen Betriebsstoffe aus. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Verkehrspolizei Mannheim sucht nach Zeugen des Unfalls und bittet darum, sich unter der Rufnummer 0621 / 174-4222 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.