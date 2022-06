Nach Tötung von Vater und Radfahrerin in Mannheim - Ermittler geben Details bekannt

Mannheim. Nach dem Tod einer Radfahrerin am Sonntagabend in der Mannheimer Rhenaniastraße gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass der Autofahrer die 71-Jährige sowie drei weitere Radfahrer absichtlich angefahren hat. Wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim gemeinsam mitteilen, konnte einer der verletzten Radfahrer die Klinik bereits wieder verlassen.

Laut Pressemitteilung soll sich am Sonntagabend Folgendes abgespielt haben: Der 36-jährige Tatverdächtige befand sich aufgrund einer psychischen Erkrankung in ärztlicher Behandlung war bis vor einer Woche stationär in einer Klinik aufgenommen. Am Sonntagabend tötete der Mann dann seinen Vater im pfälzischen Ellerstadt (Landkreis Bad Dürkheim) und flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei mit dem Auto seiner Mutter. Einen Kontakt mit der Polizei oder eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei gab es laut Pressemitteilung nicht.

Seine Flucht führte den 36-Jährigen nach Mannheim. In der Rhenaniastraße im Stadtteil Neckarau kollidierte der Tatverdächtige auf einer Strecke von rund eineinhalb Kilometern mit drei Radfahrerin und einer Radfahrerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der Mann die Unfälle absichtlich herbei. Eine 71-Jährige erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Nach den Kollisionen steuerte der 36-Jährige sein Fahrzeug sein beschädigtes Auto bis ans Ende der Graßmannstraße.

Von dort flüchtete er zu Fuß weiter, entledigte sich teilweise seiner Kleidung und sprang in den Rhein. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Kräfte der Wasserschutzpolizei konnten mithilfe eines Polizeihubschraubers den Tatverdächtigen festnehmen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er sich derzeit noch befindet.

Beim Polizeipräsidium Mannheim wurde eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe gebildet. Der 36-Jährige, der bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten war, soll in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert werden.