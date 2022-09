Mit Audioguide in den Forst: Digitale Führung durch den Käfertaler Wald

Mannheim. Künftig können interessierte Waldbesucherinnen und -besucher den Käfertaler Wald neu erleben. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, hat die Untere Forstbehörde eine digitale Führung entwickelt, die in der App „Digiwalk“ kostenlos abrufbar ist. An insgesamt zehn Stationen erfahren Nutzerinnen und Nutzer Wissenswertes über den Stadtwald.

Das Waldpädagogik-Team stellt die digitale Tour am Sonntag, 2. Oktober, um 14 Uhr am Karlstern vor und steht für Fragen zur Verfügung. Die Stadt weist darauf hin, dass im Käfertaler Wald unter Umständen nicht überall mobiler Empfang gegeben ist, und empfiehlt, deshalb den Audioguide „Auf geht’s in den Käfertaler Wald“ vorab in der App „Digiwalk“ herunterzuladen.