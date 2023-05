Minister Thomas Strobl heute auf dem Maimarkt

Mannheim. Um 10 Uhr beginnt heute der Höhepunkt des zweiten Maimarkt-Sonntags: der „Frühschoppen des Kurpfälzischen Mittelstandes“. Dazu kommt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl in das Festzelt. Der 63-jährige CDU-Politiker aus Heilbronn und Schwiegersohn von Wolfgang Schäuble ist seit Mai 2016 Stellvertretender Ministerpräsident und als Innenminister des Landes Baden-Württemberg für Kommunen, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz sowie Digitalisierung zuständig. .

Der Frühschoppen ist seit 42 Jahren fester Bestandteil des Maimarkts. Organisiert wird er vom Mannheimer CDU-Stadtrat Alexander Fleck, Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Mannheim (MIT) sowie Mitglied des MIT-Landes- und Bezirksvorstandes. Als Ausrichter fungieren aber nicht nur die MIT Mannheim, sondern auch die MIT Bergstraße, dazu der Bund der Selbständigen (BDS) Rhein-Neckar, die Kreishandwerkerschaft und der Kreisbauernverband. Bei der Veranstaltung, bei der ab 10 Uhr der Musikverein Mannheim-Friedrichsfeld spielt, gab es in den zurückliegenden Jahrzehnten stets ein sehr gut gefülltes Festzelt.

Beim Schulterschluss, der gemeinsamen Präsentation der Feuerwehren und Rettungsorganisationen der Region, ist heute der Grundlehrgang der Feuerwehr Mannheim mit Vorführungen präsent. Zudem informiert die BASF-Werkfeuerwehr über das System TUIS, bei der Werkfeuerwehren chemischer Unternehmen bei Gefahrstoffunfällen helfen. In der Halle der Metropolregion sind als Ausflugziel das Hambacher Schloss und an der Winzertheke die Winzergenossenschaft Schriesheim. Am Stand der Universitätsklinik Mannheim ist das Teddybärkrankenhaus zu Gast. In der Kulturecke treten ab 12 Uhr mehrfach die Schlagertanten vom Rhein-Neckar-Theater auf und um 13 Uhr eine Jugendtheatergruppe. Um 15 Uhr signiert Autorin Claudia Schmidt ihren Buga-Krimi "Blumenfieber".

Im Reitstadion erlebt das Reit- und Springturnier einen ersten Höhepunkt, um 12.45 Uhr mit der Parade der Nationen sowie mit zahlreichen Wettbewerben.