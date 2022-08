Mehr Behälter für Kippen

Im Rahmen der Sauberkeitsoffensive möchte die Stadt künftig Zigarettenkippen getrennt einsammeln und recyceln. Mit zwei Sammelstellen, Sammeleimern und Standaschenbechern soll nun die Akzeptanz getestet werden. In einer Pressemitteilung begrüßen Die Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) zwar die neue Offensive, die die Fraktion nach eigenen Angaben in einem Antrag 2021 selbst angestoßen hatte. „Weitere Sammelgefäße an allen öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen und Schulen sowie in städtischen Einrichtungen, Gesellschaften und Dienststellen müssen folgen“, fordert Fraktionsvorsitzende Achim Weizel.

Um die Anzahl der Zigaretten deutlich zu reduzieren, müssten laut Stadtrat Holger Schmid „Großveranstaltungen wie im Rosengarten, in der SAP-Arena oder im Carl-Benz-Stadion sowie die Bahnhöfe und Haltestellen des ÖPNV schnellstmöglich in das System integriert werden“. Neben weiteren Kooperationen mit Schulen, will die ML, dass sich gastronomischen Betriebe, Läden, Supermärkte sowie Unternehmen am Recyceln beteiligen. red