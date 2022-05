Massen feiern in Mannheim

Mannheim. „Sehr glücklich“ äußert sich Christine Igel, schon ehe das Stadtfest zu Ende gegangen ist. Die Geschäftsführerin der städtischen Tochterfirma Event & Promotion organisiert mit ihrem Team die Großveranstaltung, und dass sie so gut läuft, lässt sie schon vor dem Ende in einer ersten Zwischenbilanz aufatmen. „Es ist toll, zu sehen, wie die Leute feiern, wie sie unsere Angebote annehmen und dass so viele Besucher da sind“, freut sie sich am Samstagnachmittag über die hervorragende Resonanz sowie einen bis dahin völlig friedlichen, harmonischen Verlauf.

„Es ist schön, zu sehen, wie die Leute strömen – ihnen hat etwas gefehlt, das merkt man“, registriert Stephan Schuster, Vorsitzender des Mannheimer Schaustellerverbandes, bereits am Freitagabend.

Ob Freitagabend oder Samstag, ob vor den Bühnen mit Rap oder Rock, mit zarten Opernklängen, Schauspiel oder Schlagern – überall herrschte großer Andrang, an Ständen mit süßen Crêpes oder herzhaft gewürzten frittierte Kartoffelspiralen bildeten sich ebenso Warteschlangen wie beim Kinderfest vom Stadtmarketing auf den Kapuzinerplanken.

Programm am Sonntag

Am heutigen Sonntag beginnt das Fest um 11 Uhr, um 22 Uhr ist Zapfenstreich und dann auch gleich Abbau damit die Straßenbahn ab Montagmorgen um 6 Uhr wieder durch die Planken fahren kann. Das Kinderland endet bereits gegen 18 Uhr.

Auf den Bühnen gibt es aber noch einige besondere Angebote. Am Wasserturm geht es um 12 Uhr mit „The Chaotics“ los, es folgt um 13 Uhr ein Salsa Grundkurs, um 14.20 Uhr ein Discofox Grundkurs, um 14.45 Uhr Lori, um 15.50 Uhr Ultramaryn sowie zum Finale ab 19.45 Uhr The Big Fuzz feat. Alex Auer.

Auf der Kulturnetz-Bühne treten heute zum Beispiel um 14 Uhr Theater Oliv, um 15 Uhr das Nationaltheater mit „Zauber der Operette“ mit Joachim Goltz und um 18.30 Uhr Gringo Mayer auf. Auf dem RNF-Truck am Paradeplatz sind ab 17 Uhr „Just for fun“ sowie um 20 Uhr Senza Limiti zu erleben. Beim Feuerio geht es um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück mit der Big Band2 los. Es folgen um 13 Uhr die Feuerio-Garde, um 14.30 Uhr Joachim Schäfer, um 16.30 Uhr Wörner-Cocktail sowie um 19 Uhr die „Strahlemänner“ von der Bergstraße.



