Er polarisiert, provoziert - und bleibt an der Spitze Tübingens: Boris Palmer. Sein Wahlsieg am Sonntagabend wurde natürlich in Mannheim vernommen. Während aber etwa SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori Enttäuschung auf Twitter äußerte, tun sich die Grünen am Montag mit einer Einordnung schwer.

Palmer ist seit 2007 Stadtoberhaupt - wegen umstrittener Äußerungen lässt er seine

...