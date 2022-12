Unverhofft tauchte ein Uhumännchen im vergangenen Jahr im Kirchturm von Konkordien auf und sorgte mit nächtlichen Balzlauten für Unruhe in der Stille der Winternächte. Das Liebesrufen des Vogels blieb nicht unerhört, und so bahnte sich eine Sensation über den Dächern der Stadt an: Das Treiben von Uhu & Co. sorgt jetzt für einen Nachhall in gedruckter Form.

Naturschutzbeauftragter

...