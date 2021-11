Sie beginnt mit dem Homo heidelbergensis - ist aber eine Ausstellung über Mannheim und natürlich über Baden-Württemberg und ganz Deutschland, wenn man so will: die neue große Landesausstellung im Technoseum, zu sehen ab Samstag, 13. November, heißt „Arbeit und Migration. Geschichten von hier“ und ist in vieler Hinsicht außergewöhnlich. So ist die von Anne Mahn kuratierte Schau eine

...