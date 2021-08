Viel zu beobachten gibt es für Marco Magin nicht. Mit getönter Brille und im knallgelben Hemd steht er am Rande des Nichtschwimmerbeckens und hat eine Gruppe Jugendlicher im Blick. Die Jungs können kaum glauben, dass sie beim Ballspielen auf so gut wie nichts und niemanden Rücksicht nehmen müssen. Außer ihnen befindet sich keine weitere Person mehr im Wasser, also fliegt das blaue

...