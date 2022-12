Mannheimer Corona-Test-Betrüger geständig

Welcher der beiden Angeklagten hat was getan – und vor allem in welcher Rolle? Diese Frage zieht sich in dem Prozess um Betrügereien in Zusammenhang mit dem Corona-Schnelltestzentrum „Impuls“ in der Schwetzinger Straße gleich einem roten Faden durch die Schlussvorträge. Die Staatsanwältin und die beiden Verteidiger kommen dabei zu höchst unterschiedlichen Antworten. Und auch die als angemessen

...