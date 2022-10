Mann im Rollstuhl wird mit Messer bedroht und beraubt

Mannheim. Ein Mann im Rollstuhl ist am Freitagmittag gegen 14 Uhr in der Neckarstadt-Ost in Mannheim von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Der Täter trat von hinten an den 36-Jährigen heran und fordert ihn auf, seinen Rucksack und die Umhängetasche auszuhändigen, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Geschädigte, der über den Gartenweg zwischen der Käthe-Kollwitz-Straße und Max-Joseph-Straße unterwegs war, dem Täter die geforderten Gegenstände ausgehändigt hatte, ergriff dieser die Flucht in Richtung Gartenklause.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Täter wird wie folgt beschrieben, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, schlanke Körperstatur, dunkelhäutig und zwischen 20 und 25 Jahren alt. Der unbekannte Täter trug schwarzes kurzes Haar und war mit einer blauen Jeanshose, einem roten Pullover und weißen Sneakern bekleidet. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621/ 174 4444 zu melden.