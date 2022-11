Mahnwache am Mannheimer Marktplatz nach Polizeieinsatz mit Todesfolge

Mannheim. Das Bündnis „Initiative 2. Mai Mannheim“ hat am Mittwochabend in Mannheim zur Mahnwache aufgerufen. Nach Polizeiangaben versammeltem sich gegen 18 Uhr rund 70 Menschen am Rande des Mannheimer Marktplatzes. Dabei legten die Teilnehmer der Initiative Blumen und Kerzen nieder. Gegen 18.30 Uhr endete die Zusammenkunft.

Der Fall hatte die Menschen in der Stadt wochenlang beschäftigt und bundesweit für Aufsehen gesorgt: Am 2. Mai war ein psychisch kranker Mann nach einem Einsatz am Mannheimer Marktplatz verstorben, nachdem er von Polizeibeamten gewaltsam festgehalten worden war. Einem veröffentlichten Gutachten zufolge starb der 47-Jährige unter anderem an einer „lage- und fixationsbedingen Atembehinderung mit Einblutung der Atemwege“.