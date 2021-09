„Ich tue alles, damit die Schulen nicht wieder geschlossen werden“: Das versicherte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) Jugendlichen der Johannes-Kepler bei ihrem Besuch am Mittwoch in Mannheim (wir haben berichtet). Wie will sie dieses Ziel erreichen, was kommt auf die Schulen am Montag zu, wie bewerten Betroffene die Situation, wo besteht noch Handlungsbedarf? Dazu Fragen und

...