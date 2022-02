Lichtblicke auf der Kinderkrebsstation in Mannheim

Mannheim. Corona bremst die Behandlung von Tumorkranken aus – diese Erkenntnis beherrschte den Weltkrebstag vor knapp zwei Wochen. Anlässlich des internationalen Kinderkrebstages am 15. Februar führte der „MM“ mit der „Aktion für krebskranke Kinder“ ein Gespräch. Schließlich hat auch der Mannheimer Ortsverein der Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe die Virus-Pandemie zu spüren bekommen.

Auch wenn der 1979 gegründete Verein gezielt Forschungsprojekte finanziell unterstützt, so geht es vor allem darum, in den Alltag der onkologischen Station an der Universitäts-Kinderklinik Abwechslung, ja Lichtblicke zu bringen und obendrein Eltern eine Hand zu reichen. „Corona hat unsere Aktivitäten ziemlich beeinträchtigt“, blickt der Vereinsvorsitzende und Kinderarzt Gregor von Komorowksi zurück.

Denn während der ersten Pandemiewelle mussten die ohnehin gesundheitlich angeschlagenen Mädchen und Jungen wegen Infektionsgefahr fast immer auf ihren Zimmer bleiben. Das Aktionsteam setzte sich nachdrücklich dafür ein, dass nach einem Dreivierteljahr vom Verein weiter bezahlte Angebote wie Musik- und Kunsttherapie oder das physiotherapeutische Bewegungstraining „Fit gegen Krebs“ wieder zugelassen wurden.

Die medizinische Behandlung sei nach seiner Beobachtung auch in den besonders schwierigen Pandemiezeiten nicht beeinträchtigt gewesen, berichtet Komorowski, der selbst zehn Jahre an der Uni-Kinderklinik gearbeitet hat. „Aber um die psychosoziale Betreuung mussten wir kämpfen.“ Schließlich leidet auch die Seele, wenn entartete Blutzellen oder bösartige Tumore den Körper attackieren.

Elternhaus wird umgebaut

Obwohl sich inzwischen vieles normalisiert hat , so verhindert das grassierende Virus bis heute beispielsweise das beliebte Erfolgsprojekt „Rosys Kids Corner“: Dass selbst solche junge Patienten, die nur mit Gehilfen oder Infusionsständer unterwegs sein können, ein Eishockey-Heimspiel der Adler in der SAP Area erleben können, hat in der Vergangenheit immer wieder für beflügelnde Vorfreude auf der Kinderkrebsstation gesorgt. Solche kleinen „Glücksexplosionen“ können derzeit nicht gezündet werden.

Corona hat auch gezeigt, dass die Konzeption des vor 31 Jahren eröffneten Elternhauses nicht mehr medizinischem Alltag entspricht. „Früher sind krebskranke Kinder monatelang im Krankenhaus behandelt worden“, berichtet Komorowski. Inzwischen sei es üblich, stationäre Therapien mit Pausen zu bündeln. „Das kann bedeuten, dass ein Kind über längere Zeit zwei Tage im Krankenhaus und fünf zu Hause ist.“ Für Familien, die weit weg wohnen oder bei denen Geschwisterkinder ein zu großes Infektionsrisiko bedeuten, soll das Gästehaus in Klinikum-Nähe (Jakob-Trumpfheller-Straße) umgebaut werden. Ohnehin haben sich während der Pandemie Flure mit Gemeinschaftsbädern als nicht mehr zeitgemäß erwiesen. Deshalb entstehen gerade zwei Appartements mit Wohn-und Schlafzimmer, Kochnische und eigenem Sanitärbereich als Rückzugsmöglichkeit.

Nichts verändern soll sich an der menschlichen Betreuung, die von Anfang an Elfriede Breiter leistet. Die Hausmutter mit Herz weiß, was Angehörige durchmachen, wann sie sprechen oder lieber beredet schweigen wollen – schließlich hat sie alles selbst erlebt, als ihre inzwischen erwachsene Tochter an Krebs erkrankte. Um die 140 000 Euro wird der Umbau kosten. Ein Drittel übernimmt die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Der Rest muss über Spenden finanziert werden.

Auch wenn seit Corona so manche Erlöse aus zuvor stets wieder kehrenden Benefizveranstaltungen weggebrochen sind, „haben wir noch einigermaßen Glück“, so Komorowksi. Es zahle sich aus, dass die Vereinsgründer und jahrzehntelangen Vorstandsmitglieder Martin und Gisela Stachniss bei Basaren und Aktionen vor Ort waren und den Verein bekannt machten. „Wir haben treue Stammspender!“

Außerdem spüle hin und wieder ein testamentarisches Vermächtnis Geld in die Vereinskasse. Martin Stachniss erinnert sich noch gut, wie die ursprüngliche Elternhaus-Finanzierung umtrieb, aber unvermutet die Nachricht kam, dass ein Wirtschaftstrafrichter nach der Lektüre eines „MM“-Artikels ein von ihm verhängtes Bußgeld der „Aktion für krebskranke Kinder“ zusprach – satte 100 000 Mark.

