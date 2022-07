Leichenfund in der Neckarstadt-West: Ermittlungen wegen Tötungsdelikt

Mannheim. In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei in einer Wohnung in der Neckarstadt-West einen leblosen Körper aufgefunden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim auf "MM"-Anfrage bestätigt, handelt es sich dabei um ein Tötungsdelikt.

Weitere Details zu dem Leichenfund in einer Dachgeschosswohnung in der Bürgermeister-Fuchs-Straße und den laufenden Ermittlungen sind zur Zeit nicht bekannt. Die Polizei verweist auf eine Pressemitteilung, die im Laufe des Tages zum Fall noch veröffentlicht werden soll.

Mehr in Kürze.

