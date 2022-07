Lebendige „Bücher“ erzählen in Mannheim Erschütterndes aus ihrem Leben

In der Stadtbibliothek warten am Samstag zehn ganz besondere Bücher auf die Besucherinnen und Besucher. Lebendige „Bücher“, die aus ihrem Leben erzählten, die „Human Library“. Die Leute, die den Part der Bücher übernehmen, haben viel erlebt und vertreten verschiedene Themen wie Migration, körperliche Beeinträchtigung oder Transsexualität. Die Besucher können sich am Empfang ein Thema auswählen

