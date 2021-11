Lastwagen fährt sich in Engstelle fest: B38 in Mannheim voll gesperrt

Mannheim. Ein Lastwagen hat sich am Sonntagabend auf der B38 (Friedrich-Ebert-Straße) in Mannheim festgefahren. Der Unfall hatte sich in einer Engstellelle in einem Baustellenbereich ereignet, wo der Lkw auf einer Leitplanke aufgebockt wurde, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Zwischenzeitlich habe der Lastwagen gedroht umzukippen, was durch die Einsatzkräfte vor Ort jedoch verhindert wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wegen des Unfalls wurde die B38 in Fahrtrichtung Weinheim zwischenzeitlich voll gesperrt.

Am späten Abend dauerten die Bergungsmaßnahmen des Lastwagens, der mit Anhänger unterwegs war, nach wie vor an. Unter anderem wurde der Tank des Fahrzeugs geleert. Der Verkehr wurde wegen der Arbeiten an der Unfallstelle örtlich umgeleitet. Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Weitere Informationen lagen am späten Abend zunächst nicht vor.