Kinder-Vesperkirche startet - deutliche Worte von Mannheims Stadtdekan

An diesem Montag startet in Mannheim wieder die Kinder-Vesperkirche der evangelischen Kirche. An zwei Standorten - nämlich in der Jugendkirche auf dem Waldhof sowie in der Rheinaugrundschule - bekommen Jungen und Mädchen in den kommenden zwei Wochen ein Mittagessen sowie ein Kreativ-Angebot. Vor dem Start machten die Organisatoren auf die schwierige Situation vieler Jungen und Mädchen

...