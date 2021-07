Keine neuen Coronafälle - Impfen ohne Termin in der Mannheimer Unterstadt

Mannheim. Dem Gesundheitsamt Mannheim sind am Montag (Stand 16 Uhr) keine weiteren Fälle einer nachgewiesenen Corona-Infektion gemeldet worden. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.356 Fälle in Mannheim bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei 4,5.

Bislang gelten in Mannheim 15.976 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Derzeit gibt es in der Stadt noch 76 akute Infektionsfälle.

Seit dem heutigen Montag, 5. Juli, führt das Impfzentrum Mannheim in der Unterstadt sogenannte Vor-Ort-Impfungen durch. Das Angebot richtet sich an alle in der Unterstadt gemeldeten Personen über 18 Jahren. Geimpft wird mit Moderna. Das mobile Pop-up-Impfzentrum wird bis 11. Juli von 9 bis 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt in J6, 1-2, angeboten. Zudem steht im gleichen Zeitraum ein Impfbus auf dem Platz an K1 auf der Seite zum Luisenring, um zu informieren und zu impfen. Des Weiteren können sich Bewohnerinnen und Bewohner der Unterstadt auch in der Yavuz-Sultan Selim Moschee impfen lassen.

Für die Erstimpfung ist kein Termin notwendig. Die Zweitimpfung findet im entsprechenenden Zeitraum ebenfalls vor Ort statt. Ihr Termin wird bei der Erstimpfung vergeben. Das Impfgebiet Mannheimer Unterstadt erstreckt sich von den Planken inklusive der erweiterten Planken bis zum Friedrichs- bzw. Luisenring. Impfberechtigt sind somit alle in den Quadraten E bis K bzw. P bis U mit Hauptwohnung gemeldeten Personen ab 18 Jahren.

