Kartonbauer zeigen neue Modelle

Zum 33. Mal treffen sich Kartonmodellbauer aus zahlreichen Ländern Europas Ende April im Technoseum zum Erfahrungsaustausch, zu Vorträgen und um ihre Modelle und Modellbaubogen zu präsentieren. Mehr als 40 Aussteller zeigen am 29. und 30. April das ganze Spektrum dessen, was mit Karton alles gebaut werden kann: Häuser, Kirchen, Burgen, Schlösser, Schiffe, Flugzeuge, Landfahrzeuge und vieles mehr. Die Öffnungszeiten fürs Publikum bei normalem Museumseintritt sind am Samstag, 29. April, 9 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 30. April, 9 bis 13 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Renaissance in den 90er Jahren

Die große Zeit des Kartonmodellbaus waren die 1950er und 1960er Jahre. Der danach immer erfolgreichere Plastikmodellbau verdrängte jedoch die Beschäftigung mit Kartonmodellen. Die meisten Hersteller von Kartonmodellbau-Bogen stellten ihre Produktion ein. Als einer der ganz wenigen führte der Aue-Verlag mit den „Schreiber-Bogen“ die Produktion von Modellbaubogen unbeirrt bis heute weiter.

Ab Ende der 1990er Jahre gab es jedoch eine Wiedergeburt des Modellbaubogens. Verschiedene Verlage in Spanien, Frankreich, Deutschland, Polen und Tschechien starteten neu mit der Produktion. Auch die Möglichkeiten des Internets haben zu diesem Aufschwung beigetragen. Unzählige kostenlose Download-Modelle sind verfügbar – für jede Schwierigkeitsstufe und jedes Interessengebiet findet sich ein passendes Modell.

Mehr zum Thema Event Ernie kommt nach Mannheim ins Technoseum Mehr erfahren

Etliche Kartonmodell-Konstrukteurinnen und Konstrukteure und veröffentlichen heute auch selbst-konstruierte Modelle im Eigenverlag. Diesen Kleinverlegern bietet das Treffen im Technoseum eine Gelegenheit, die eigenen Modelle einem interessierten Publikum zu präsentieren und zu verkaufen. Die Veranstaltung entspricht dem Bedürfnis der Konstrukteurinnen und Kartonmodellbauer, mit einem interessierten Publikum vertiefend ins Gespräche zu kommen. red