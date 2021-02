Mannheim. „Perfekt“, sagt er, würde „Fünf Sterne vergeben“ und lobt „Das ist nicht mehr zu toppen“: Mit diesen Worten schwärmt Jungadler-Vorstand Claudio Preto von der neuen Unterkunft des Eishockey-Nachwuchses. Er bezieht im Frühjahr ein eigenes Stockwerk im ehemaligen Haus der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE) am Neuen Messplatz, das derzeit zum „Campus68“ umgebaut wird und sehr viel mehr ist als ein Jugendhotel.

Der ab Herbst 1968 in der Käthe-Kollwitz-Straße 15 errichtete fünfstöckige Block mit zweistöckigem Anbau diente viele Jahrzehnte der Entwicklungshilfe, zuletzt unter dem Namen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/Zentralstelle für gewerbliche Berufsförderung (ZGB). Nachdem der Bund diese Einrichtung 2016 in der Neckarstadt schloss, kümmerte sich hier bis Ende 2019 der Internationale Bund (IB) um unbegleitete minderjährigen Flüchtlinge.

„Ich liebe die Neckarstadt“

Schon im September 2017 erwarb aber die Alan Gruppe von Projektentwickler Oguzhan Alan die Immobilie und entwickelte ein Konzept. Der Vater von drei Kindern hat türkische Wurzeln, ist aber in Mannheim geboren und in der Neckarstadt aufgewachsen – ganz in der Nähe seiner jetzigen Baustelle. „Ich liebe die Neckarstadt, man muss einfach nur anpacken und hier etwas tun, damit sich etwas bewegt“, so der auch als Förderer des VfR Mannheim, von Schulen und Kinderheimen bekannte Unternehmer.

Er investiert am Neuen Messplatz einen, wie er sagt achtstelligen Betrag“ und hat im Dezember 2019 mit dem Bau begonnen. Bis April soll aus dem 1960er-Jahre-Komplex „ein völlig neuartiges Leuchtturmprojekt“ werden, wie Alan sagt. Seine Vision sein ein „internationaler Campus der Neuzeit“ in der Neckarstadt, „der konzeptionell seinesgleichen sucht“, wie er verspricht, den Bereich städtebaulich aufwerte und zu einer Entzerrung am studentischen Wohnungsmarkt beitrage.

Zielgruppe des Hauses, eingerahmt von Lavendelgärten und neu gepflanzten Obstbäumen, sind nationale wie internationale Schüler, Studierende, Auszubildende und vorübergehend in der Region tätige junge ausländische Fach- und Führungskräfte. Ihnen will der Projektentwickler „eher ein sympathisches Design-Hotel als ein klassisches Wohnheim“ bieten, weshalb er die Inneneinrichtung mit Dustin Kuhl von Fifty Fifty Design entwickelte. 80 Appartements in Einzel- und Doppelvarianten umfasst der neue Campus – bei vier Zimmer-Kategorien.

Die bisher auf dem Lindenhof ansässigen Jungadler erhalten eine eigene Etage mit separatem Eingang und Büro. 18 Mitglieder vom Eishockey-Nachwuchs werden hier einziehen. Alan sagt ihnen „alle Annehmlichkeiten für ein erfolgreiches Lernen, Studieren und Arbeiten bei bestmöglichem Wohnkomfort und Sport- und Freizeitmöglichkeiten unter einem Dach“ zu.

Fitnessraum und Tonstudio

„Wir haben sofort zugegriffen, schon wegen der Nähe zum Eissportzentrum Herzogenried“, sagt Jungadler-Chef Claudio Preto. Er lobt aber auch die „überragende Ausstattung“, so Preto: „Ich habe schon viel gesehen, aber das ist nicht zu toppen!“ Schließlich will Alan unter den Bewohnern „eine kreative und offene Community“ schaffen, „die sorgenfrei Spaß und Interesse an der Nachbarschaft wie am gesellschaftlichen und kulturellen Leben entwickelt“, hat sich der 38-jährige Unternehmer vorgenommen.

Er kündigt Lichterketten und Sonnensegel „für echtes Beach-Feeling“ an. Auf dem neu angelegten Areal warten Yogahütte, Basketballcourt, Box-Trainingsfläche, Outdoor-Salzwasserpool, Grillplätzen und Outdoorküche, Pizzasteinofen und Sonnenliegen sowie ein kompletter Calisthenics Park mit 300 Quadratmetern auf die Bewohner.

Innen kann an neuesten Geräten im 130 Quadratmeter großen Fitnessraum trainiert werden. Alan will eine Mediathek mit 20 topmodernen Arbeitsplätzen samt iMac, digital vollausgestattete Seminar- und Schulungsräume, einen Playstation-Raum, Proberäume für Musik sowie ein mit dem Musikpark Mannheim realisiertes, professionelles Tonaufnahmestudio auf dem „Campus68“ einrichten. Für die Verpflegung hat er den Münchner Gastro-Spezialisten dean&david, der auf gesunde und frische Lebensmittel setzt, gewonnen, und eine Ladestation für E-Mobilität entsteht in Kooperation mit der MVV Energie AG.