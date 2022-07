Jugendförderung bietet buntes Ferienprogramm an

Damit die Mannheimer Kinder und Jugendlichen tolle Sommerferien in der Stadt und in der Region erleben können, hat die Jugendförderung Mannheim wieder spannende Angebote zusammengestellt.

„I can dance“ heißt es auch in diesem Sommer wieder. © Tanja Capuana-Parsi

Der „Steig Ein“-Ferienexpress startet in den ersten beiden Sommerferienwochen. Dort sind noch Plätze frei, etwa beim Tagesprogramm „I can dance“ im Hochseilgarten Mannheim. Nähere Informationen unter www.ferienplattform-mannheim.de.

Jugendhaus Vogelstang

Neben verschiedenen Tagesausflügen, beispielsweise ins Freibad, in den Kletterwald Viernheim oder in eine Smart climb arena, planen die Mitarbeitenden des Jugendhauses Mannheim-Vogelstang, Freiberger Ring 6, weitere spannende Angebote: In der zweiten Ferienwoche können Kinder einmal im Jugendzentrum übernachten oder sich am Bau der neuen „Bank der Toleranz“ beteiligen. Vom 17. bis 20. August steht eine Ferienfreizeit im Forsthaus Ebersberg auf dem Programm. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 0621/293 82 85, per E-Mail an jugendhaus.vogelstang@mannheim.de oder online über https://vogelstang.majo.de.

Jugendhaus Schönau

Das Jugendhaus Schönau plant einige Tagesausflüge, beispielsweise zu einer Mitmachausstellung ins Reiss-Engelhorn-Museum, ins Aquadrom nach Hockenheim, in den Kletterwald nach Viernheim, in den Holiday-Park, zum Minigolfen, zum Fußballgolf oder in die Trampolinhalle. Informationen gibt es direkt beim Jugendhaus Schönau, Lilienthalstraße 267, sowie im Internet unter: https://schoenau.majo.de.

Abenteuerspielplatz Waldpforte

Auf dem Abenteuerspielplatz Waldpforte, Waldpforte 65, finden vom 1. bis 19. August jeweils montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr die Sommerferienspiele für Kinder von sechs bis 14 Jahren statt. Interessierte können ohne Anmeldung teilnehmen. Zusätzlich gibt es für Kids ab zwölf Jahren an den Montagen 1., 8. und 15. August ein „Chill & Grill“ auf dem Abenteuerspielplatz. Am 5., 10. und 17. August finden jeweils Tagesausflüge statt. Vom 5. bis 7. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr, können Kinder ab zehn Jahren bei einem Bauprojekt auf dem Abenteuerspielplatz mit anpacken. Weitere Informationen auf www.majo.de/waldpforte oder unter 0621/75 16 11.

Abenteuerspielplatz Erlenhof

Die Mitarbeitenden von Jugendhaus und Abenteuerspielplatz Erlenhof, Erlenstraße 63 bis 65, haben sich täglich zwischen 14 und 16 Uhr wechselnde Aktionen aus den Bereichen „Spiel, Spaß, Sport und Kreativität“ für die Sommerzeit ausgedacht. Interessierte können ohne Anmeldung teilnehmen. Weitere Informationen ab dem 25. Juli auf: https://erlenhof.majo.de.

Jugendhaus Herzogenried

Viel Abwechslung bietet auch das Team vom Jugendhaus Herzogenried, Zum Herrenried 12, in der Sommerzeit. In der ersten, zweiten und vierten Ferienwoche können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren das Disneycamp im Jugendhaus besuchen. Außerdem besteht die Möglichkeit, an Ausflügen ins Bellamar nach Schwetzingen, in den Holiday-Park Haßloch sowie zum Kanufahren nach Edingen-Neckarhausen teilzunehmen. Weitere Informationen unter www.ferienplattform-mannheim.de.

Jugendtreff Feudenheim

In den ersten drei Ferienwochen ist der Jugendtreff Feudenheim, Neckarstraße 20a,, dienstags bis freitags von 14.30 bis 20 Uhr geöffnet. Es wird jede Woche ein Ausflug geplant. Weitere Informationen unter https://feudenheim.majo.de oder direkt im Jugendtreff.

Das Spielmobil der Jugendförderung macht den Unteren Luisenpark vom 22. bis 26. August sowie vom 29. August bis zum 2. September wieder zur großen, bunten Manege. Das Sommerferienspiel „Zirkus“ bietet Kindern von sechs bis 14 Jahren jeweils von 9 bis 14 Uhr spannende Zirkuserlebnisse. Eine Anmeldung ist notwendig über die Mannheimer Ferienplattform: www.ferienplattform-mannheim.de. red/kur