IGMH lädt in Mannheim zur schuleigenen Ausbildungsmesse ein

Mannheim. Die Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) lädt für Mittwoch, 6. Juli, zur schuleigenen Ausbildungsmesse „myJob“ ein. „Die Messe ist im Jahr 2018 aus einer Idee und Initiative von Schülerinnen und Schülern entstanden und hatte gleich im ersten Durchlauf großen Erfolg“, teilen die Organisatoren mit. „Pandemiebedingt mussten wir in den letzten Jahren aussetzen und freuen uns, dass wir nun zur zweiten Messe etwa 50 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen begrüßen dürfen“, so die IGMH.

Zielgruppe sind die Klassen der Schule aus den Jahrgängen 8 bis 13 aus allen Schularten – das sind rund 750 junge Menschen. Besonderes Herzensprojekt ist die Präsentation des Handwerks. Dazu gibt es vor der Schule im Außenbereich einen Handwerkergarten, in dessen Zentrum eine geodätische Kuppel aus alten Lattenrosten gebaut wird. Die Kuppel wird fortlaufend während der Messe errichtet, so dass alle daran mitwirken können. Sie soll anschließend in den Schulgarten umgezogen werden und dort entweder als Gewächshaus oder als Ruheoase dienen.

