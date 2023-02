Hunderte Menschen demonstrieren in Mannheim gegen den Krieg

500 bis 600 Menschen haben am späten Freitagnachmittag auf dem Marktplatz anlässlich des Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine gegen den Krieg demonstriert und ihrer Solidarität mit dem überfallenen Land Ausdruck verliehen. Bei der Kundgebung, zu der ein Bündnis aus Deutsch-Ukrainischer Gesellschaft Rhein-Neckar, Arena of Goodness, dem Verein Freundschaft kennt keine Grenzen und dem Dachverband ukrainischer Organisationen in Deutschland aufgerufen hatte, sprachen unter anderem kommunalpolitische Akteure sowie Vertreterinnen und Vertreter der Deutsch-Polnischen Gemeinde Mannheim-Ludwigshafen, der Litauischen Gemeinschaft in Deutschland und vom Krieg Betroffene aus der Ukraine. Parallel dazu fanden sich nur wenige Hundert Meter weiter auf dem Paradeplatz Menschen zusammen, um gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine und für Friedensverhandlungen zu demonstrieren. Zu der Kundgebung hatte das Friedensbündnis Mannheim aufgerufen. seko (Bild: Thomas Tröster)

