56-Jähriger in Ludwigshafen beraubt

Ludwigshafen. Ein Mann aus Ludwigshafen ist am Mittwoch bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, verwickelte ein Fremder den 56-Jährigen gegen 18 Uhr in der Ludwigstraße in ein Gespräch und fragte nach einer Zigarette. Erst im Nachhinein bemerkte der Mann, dass sein Handy aus der Hosentasche gestohlen wurde.

Der Dieb wird als etwa 1,70 Meter groß mit schmaler Statur beschrieben. Er soll eine graue Kappe getragen haben. Zeugen mit Hinweisen zu dem Täter, werden gebeten, sich unter Rufnummer 0621/963-2122 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich Taschendiebe am typisch suchenden Blick erkennen lassen. Sie meiden oft den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Tasche oder dem Rucksack. Wenn Fremde zu nahe kommen, kann man jederzeit einen Sicherheitsabstand einfordern. Es wird empfohlen nur so viel Bargeld wie nötig und Wertsachen in jeweils verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper bei sich zu tragen.