Geflüchtete Fahrerin: Drei Fahrzeuge aufeinander geschoben in Mannheim

Mannheim. Nach einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Donnerstag in Mannheim ist die Unfallverursacherin geflüchtet. Die Fahrerin eines gelben Kastenwagens war gegen 15.30 Uhr „Am oberen Luisenpark“ in Richtung Kolpingstraße unterwegs, als sie auf einen weißen Peugeot auffuhr, berichtet die Polizei. Sie hatte zu spät erkannt, dass die 30-jährige Peugeot-Fahrerin vor ihr abbremste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug auf einen vorausfahrenden Renault aufgeschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise zu der flüchtigen Autofahrerin beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 abzugeben.