Geburtstag auf der Bühne

Eigentlich sollte er ja singen – aber Laura Rihm ließ ihn nicht. Die Moderatorin der Kulturnetz-Bühne stimmte zunächst einmal mit den Bandmitgliedern ein „Happy Birthday“ für Marvin Merkhofer an, und eine große Menschenmenge auf den Planken stimmte mit ein. Der Sänger, Teilnehmer der neunten Staffel von „The Voice of Germany“ 2019, fuhr sich erst mal verlegen mit der Hand durchs Gesicht und schüttelte den Kopf, ehe er sich wieder fasste. Er wurde 29 Jahre alt. Sonst mit namhaften Bands und Künstlern wie „The Wright Thing“, „Shebeen“ oder Silke Hauck unterwegs, hat er kürzlich seine erste eigene CD im Musikkabarett „Schatzkistl“ vorgestellt – und dann gleich für einen Auftritt auf dem Stadtfest zugesagt.

Auftritt am Geburtstag: Marvin Merkhofer auf der Kulturnetz-Bühne. © Michael Ruffler

Am Abend vorher hatte der Gitarrist der Band „Randale & Liebe“, Jonathan Schwenzer, gestaunt, als die Band nach einer grandiosen Show mit drei Zugaben während der Abmoderation von Melissa Meyer erfuhr, wer am Samstag dort auftritt: Marvin Merkhofer ist nämlich sein Gesangslehrer. Die Musiker von „Randale & Liebe“ warfen bei ihrem Finale mit Glitter gefüllte riesige Luftballons in die johlende Menge. Um sie aufzupumpen, hatte sie zwar eine elektrische Luftpumpe mitgebracht – benutzten durften sie sie aber nur mit Pausen, nämlich immer dann, wenn die vor ihnen spielende Band laut genug war. pwr