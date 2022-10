Frau bei Unfall auf A6 lebensgefährlich verletzt - Verursacher auf der Flucht

Mannheim. Eine 29-Jährige schwebt nach einem Unfall auf der Autobahn 6 zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim in Lebensgefahr. Zwei weitere Personen wurden am Sonntag verletzt, eine davon leicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. An dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Die genaue Anzahl sowie weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar. "Wir sind noch auf weitere Ermittlungsergebnisse angewiesen", sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage.

Nach bisherigem Kenntnisstand schnitt ein weißer Sprinter oder Kastenwagen den Mercedes eines 29-jährigen Mannes, welcher auf der mittleren Spur fuhr und in Richtung Heilbronn unterwegs war. Der 29-Jährige reagierte daraufhin, um einen Unfall zu verhindern. In der Folge kollidierte der Mercedes mit der Betonleitwand, wodurch ein Reifen platze. Danach kollidierte das Fahrzeug mit der rechten Schutzplanke, schleuderte erneut gegen die Betonleitwand und blieb schließlich auf der linken Fahrspur stehen. Ein herannahender 18-jähriger BMW-Fahrer erkannte den verunfallten Mercedes zu spät und fuhr auf diesen auf. Der 29-jährige Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine 29-jährige Beifahrerin wurde mit schweren, lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 18-jährige BMW-Fahrer wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis kurz nach 5 Uhr gesperrt. Im Rahmen der Unfallermittlungen sucht die Polizei nun dringend Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den weißen Kastenwagen geben können, welcher zuvor durch sein Fahrmanöver den Unfall herbeigeführt hat. Hinweise werden unter Rufnummer 0621/47093-0 entgegengenommen.