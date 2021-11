Wer nach einem Unfall, einer Sportverletzung oder einer Gelenk-Operation wieder in ein aktives Leben zurückkehren will, hat mit intensiver Physiotherapie dazu auch alle Chancen. Der Erfinder der frühfunktionellen Komplextherapie ist der Mannheimer Physiotherapeut Bernd Herbeck, der 1983 in Käfertal in seiner Sportomed Reha eine damals revolutionäre Idee umsetzte. „Ich habe bestehende

...