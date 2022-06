Mannheim. In einer Wohnung im Dachgeschoss eines Hauses in der Neustadter Straße im Mannheimer Stadtteil Käfertal ist am frühen Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, drohen die Decken und das stark beschädigte Dach einzustürzen. Deswegen musste die Brandbekämpfung im Inneren des Wohnhauses aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden.

Derzeit kämpft die Feuerwehr von außen über drei Drehleitern gegen die Flammen. Die Löscharbeiten werden sich laut Feuerwehr noch einen längeren Zeitraum hinziehen. Ob es Menschen zu Schaden gekommen sind, ist derzeit nicht bekannt. Ebenso ist die Brandursache noch unklar.

Drei Trupps unter Atemschutz sind zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr werden durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Abteilungen Innenstadt, Nord, Feudenheim und Rheinau unterstützt.