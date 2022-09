Lehrerin, dann Künstlerin - schon ganz früh ist Joana für ihre späteren Berufe geprägt worden, auch und gerade durch ihre Ferienjobs. Daher erinnert sich die mit dem Bloomaulorden ausgezeichnete Sängerin, inzwischen 77 und unverändert gefragt und aktiv, sehr gerne an die 1960er Jahre, als sie in Ferienlagern im Odenwald ebenso wie in Frankreich als Helferin arbeitete.

1961 etwa sei sie

...