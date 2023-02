Fasnacht in Mannheim und Region: Straßensperrungen und geänderter Bahnverkehr

Rhein-Neckar. Aufgrund der Fasnachtsveranstaltungen in Mannheim kommt es am Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche zu Straßensperrungen und zu mehreren Umleitungen im Verkehrsgebiet der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Eine Übersicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Straßenfasnacht in Mannheim

Die Planken in der Mannheimer Innenstadt werden von Dienstag, 21. Februar, ca. 12 Uhr, bis Mittwoch, 22. Februar, ca. 6 Uhr, aufgrund der Straßenfastnacht für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Die betroffenen Linien fahren nach Angaben der RNV wie folgt Umleitungen:

Die Bahnen der Linie 2 werden in beiden Richtungen zwischen Rosengarten und Paradeplatz (Steige A und B vor der Sparkasse) über die Haltestellen Kunsthalle, Mannheim Hauptbahnhof, Universität und Schloss umgeleitet. Die Haltestellen Wasserturm und Strohmarkt können nicht angefahren werden und entfallen.

Die Bahnen der Linie 3 werden in beiden Richtungen zwischen Mannheim Hauptbahnhof Süd und Paradeplatz (Steige A und B vor der Sparkasse) über die Haltestellen Universität und Schloss umgeleitet. Die Haltestellen Mannheim Hauptbahnhof, Kunsthalle, Wasserturm und Strohmarkt können nicht angefahren werden und entfallen.

Die Bahnen der Linie 4/4A werden in beiden Richtungen zwischen Kunsthalle und Alte Feuerwache über die Haltestellen Rosengarten, Gewerkschaftshaus und Kurpfalzbrücke Ost umgeleitet. Die Haltestellen Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, Marktplatz und Abendakademie können nicht angefahren werden und entfallen.

Die Bahnen der Linie 5 fahren von Heidelberg und Neuostheim kommend ab Collini-Center über Gewerkschaftshaus und Rosengarten zur Haltestelle Kunsthalle und weiter auf regulärem Linienweg. Die Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Strohmarkt und Wasserturm können in diese Richtung nicht angefahren werden und entfallen.

Die Bahnen der Linie 6/6A werden in beiden Richtungen zwischen Tattersall und Paradeplatz (Steige A und B vor der Sparkasse) über die Haltestellen Mannheim Hauptbahnhof, Universität und Schloss umgeleitet. Die Haltestellen Kunsthalle, Wasserturm und Strohmarkt können nicht angefahren werden und entfallen.

Die Nachtbusse der Linie 6 werden in beiden Richtungen zwischen Paradeplatz und Wasserturm über die Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof umgeleitet. Einzelne Fahrten des Nachtbusses verkehren im Frühverkehr nicht über die Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof, sondern auf direktem Weg über die Bismarckstraße. Die Haltestellen Wasserturm und Strohmarkt können nicht angefahren werden und entfallen.

In der Mannheimer Innenstadt findet am Samstag, 18. Februar, zwischen 11.45 Uhr und 13.30 Uhr, die diesjährige Närrische Bootsfahrt statt. Daher kommt es zu Umleitungen auf einigen Stadtbahnlinien. Die Umleitungen erfolgen in zwei Phasen. Zuerst ist von 11.45 Uhr bis ca. 12.30 Uhr die Breite Straße gesperrt, hiervon sind die Linien 1, 3, 4/4A, 5 und 7 betroffen. Im Anschluss sind die Planken bis ca. 13.30 Uhr gesperrt. Dies betrifft die Linien 2, 3, 4/4A und 6/6A. Die Umleitungen im Detail gibt es hier zum Nachlesen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Verkehr Umleitung für Omnibusse in Mannheim-Friedrichsfeld Mehr erfahren

Umzüge in Neckarau und Sandhofen

Wie die Stadt Mannheim mitteilt, finden am kommenden Samstag, 19. Februar, sowie am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, nach zweijähriger Pause wieder Fasnachtsumzüge in den Stadtteilen Neckarau und Sandhofen statt. Während des Veranstaltungszeitraumes kommt es entlang der jeweiligen Umzugsstrecke zu Straßensperrungen.

Der Fasnachtsumzug in Neckarau beginnt am Sonntag, 19. Februar, um 14.11 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Die Straßensperrungen beginnen dort teilweise bereits ab 13 Uhr. Zusätzlich sind die Linksabbiege- sowie die Rechtsabbiegespur in der Neckarauer Straße in Richtung Friedrichstraße ab 13 Uhr gesperrt. Der Umzug verläuft über folgende Strecke: Neudammstraße, Rosenstraße, Maxstraße, Friedensstraße, Rosenstraße, Wörthstraße, Friedrichstraße, Fischerstraße, Katherinenstraße, Adlerstraße, Luisenstraße, Wingertstraße, Sedanstraße, Germaniastraße (entgegen der Fahrtrichtung), Rheingoldstraße (entgegen der Fahrtrichtung), Neckarauer Waldweg.

Die Busse der Linie 50 werden im Zeitraum von 14 Uhr bis 17 Uhr zwischen Friedrichstraße und Neckarau West über die Rottfeldstraße umgeleitet. Die Haltestellen Neckarau Marktplatz und Matthäuskirche können nicht angefahren werden und entfallen. Die Endhaltestelle Neckarau West kann ebenfalls nicht angefahren werden, hierfür wird eine Ersatzhaltestelle in der Steubenstraße, Höhe des Bunkers eingerichtet. Für die Haltestelle Friedrichstraße wird in Fahrtrichtung Neckarau West ebenfalls eine Ersatzhaltestelle auf Höhe der Fußgängerunterführung eingerichtet

Der Fasnachtsumzug in Sandhofen beginnt am Dienstag, 21. Februar, ebenfalls um 14.11 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Der Umzug verläuft über folgende Strecke: Groß-Gerauer-Straße, Ausgasse, Kriegerstraße, Schönauer Straße, Bartholomäusstraße, rechts Karlstraße, Domstiftstraße, Am Stich, Sandhofer Straße, Schönauer Straße.

Von den Sperrungen betroffen sind die Buslinien 50, 51, 52, 59 und 83. Die Busse werden (mit Ausnahme der Linie 59) großräumig über die Spinnereistraße, Bürstadter Straße und Frankenthaler Straße umgeleitet. Die Haltestellen Bartholomäuskirche, Sandhofen Rathaus und Jakobuskirche können nicht angefahren werden und entfallen. Die Haltestelle Karl-Schweitzer-Park kann in der genannten Zeit nur durch die Linie 59 bedient werden. Die Buslinie 59 wird im Zeitraum von 12 Uhr bis 15:30 Uhr komplett eingestellt.

Umleitungen der RNV auch in Ludwigshafen und Heidelberg

Am Montag, 20. Februar 2023, wird die Schillerstraße in Oggersheim zwischen ca. 13 Uhr und ca. 16 Uhr wegen der traditionellen Brauereistürmung für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die Buslinien 72 und 73.

In Bergheim sowie der Heidelberger Altstadt findet am Dienstag, 21. Februar, der diesjährige Fastnachtsumzug statt. Im Zusammenhang mit der Großveranstaltung kommt es zu umfangreichen Linienänderungen und geänderten Fahrwegen auf einigen Straßenbahn- und Buslinien.

Die Umleitungen treten ab ca. 12.30 Uhr in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt wird der Bismarckplatz (bis ca. 18 Uhr), ein Teil der Bergheimer Straße (bis ca. 18 Uhr), der Universitätsplatz (bis ca. 19 Uhr) sowie die Mönchgasse und der Kornmarkt (jeweils bis ca. 20 Uhr) für den Straßenbahn- bzw. Busverkehr gesperrt. Fahrgäste werden gebeten, die Zielanzeigen der Bahnen und Busse sowie die Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

Hier gibt es die Umleitungen im Überblick.