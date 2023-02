Erdbeben: Mannheimer Unternehmer schicken Decken und Zelte

Mannheim. Um Opfer des verheerenden Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion zu unterstützen, haben Mannheimer Unternehmer eine Hilfsaktion gestartet. „Wir haben in der Türkei 6000 Decken und 50 große Zelte gekauft, außerdem 3000 weitere Decken in Deutschland. Alles wird jetzt in die betroffenen Gebiete geschickt“, sagt Mustafa Baklan, Chef der Mannheimer Firmengruppe Suntat. Das Unternehmen produziert und verkauft mediterrane Lebensmittel – und hat selbst mehrere Werke in der Türkei. Sie liegen allerdings nicht im Katastrophengebiet, Mitarbeiter sind laut Baklan nicht betroffen. Die Hilfsaktion läuft über den gemeinnützigen Verein Suntat Bildungsbrücke, zusammen mit dem Verband türkischer Unternehmer Rhein-Neckar (TID) und dem Deutsch-Türkischen Institut für Arbeit und Bildung in Mannheim (DTI). Neben den Decken und Zelten soll in den nächsten Tagen eine weitere Hilfslieferung per Lkw mit Medikamenten, Windeln, Jacken und anderen Hilfsgütern in das Katastrophengebiet starten. Zudem organisiere man derzeit eine finanzielle Hilfsaktion, so Baklan.

