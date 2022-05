Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mannheim (mit Fotostrecke und Video) - „Sound of Peace“, eine Mischung Kundgebung und Konzert, setzt am Sonntag im Schlosshof ein Zeichen für Frieden / Videobotschaft von Wladimir Klitschko Ein Zeichen für Frieden: So war „Sound of Peace“ im Mannheimer Schlosshof

© Markus Mertens