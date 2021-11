Das O wird noch mit drei weiteren Buchstaben ergänzt, denn HOME wird in einigen Jahren auf Franklin zu sehen sein, und zwar ganz groß: Vier Gebäude in entsprechenden Formen. Das O bei der Thomas-Jefferson-Straße wird 15 Geschosse haben und soll 2025 fertiggestellt sein. Am Donnerstag wurden Details zu dem 100 Millionen Euro teuren Gebäude bekannt gegeben, in dem 135 Wohnungen

...