Mannheim. Der diesjährige Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm beginnt am Montag, 21. November und endet am 23. Dezember. Wie die Stadt mitteilte, startet das tägliche Bühnenprogramm ab 18 Uhr.

Mehrere Stadtbahnhaltestellen sind in unmittelbarer Nähe, zwei Tiefgaragen befinden sich direkt unter dem Markt. Busreisende steigen bequem an der Roonstraße gegenüber dem Weihnachtsmarkt ein und aus.