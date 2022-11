Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gedenktag Diese Aktionen setzen in Mannheim ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Jede vierte Frau in Deutchland ist Opfer von häuslicher Gewalt! Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen werden in Mannheim gleich mehrere Zeichen gesetzt - und ein Brief an Olaf Scholz geschrieben