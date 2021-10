Sie hat als Lehrmädchen gehört, wie sich Lion Wohlgemuth 1938 aus dem Fenster stürzte. „Ich weiß noch, wie das ganze Personal an die Fenster gerannt ist und geschrien hat“, so Henriette Lucchesi. Sie sollte aber auf keinen Fall aus dem Fenster schauen. Jetzt, mit 99 Jahren, ist sie aber gerne dabei, wenn für ihren Großonkel Lion Wohlgemuth ein Stolperstein verlegt wird – als Erinnerung an

...