Mannheim. Wegen einer Demonstration ist am Samstag, 18. Juni, von 10 bis 16 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Mannheimer Innenstadt zu rechnen. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Demnach soll die Demonstration auf dem Kaiserring zwischen Kunststraße und Bismarckstraße stattfinden. Der Durchfahrtsverkehr solle den Bereich deswegen möglichst über den Friedrichsring, Luisenring und die Bismarckstraße umfahren.

Der Kaiserring wird während der Demonstration in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, zwischen der Kunststraße und der Bismarckstraße halbseitig gesperrt. Für den Individualverkehr steht in diesem Bereich nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Ebenfalls gesperrt ist die Zufahrt vom Kaiserring in die Straße M7 / N7 sowie die Ausfahrt aus der Straße M7 / L14 auf den Kaiserring. Zudem gilt auf dem Parkstreifen entlang des Kaiserrings am Samstag von 8 bis 17 Uhr ein absolutes Haltverbot.

