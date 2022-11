Die Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) haben sich am Freitag überraschend von ihrer Geschäftsführerin getrennt. In einer Sondersitzung am Morgen habe der Aufsichtsrat die Abberufung „mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund“ beschlossen, hieß es danach in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Konkrete Angaben zum Grund wurden nicht gemacht.

