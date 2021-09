Kurze Fahrten mit Bussen und Bahnen sollen in Mannheim ab dem kommenden Jahr günstiger werden. Die Stadtverwaltung will ein Kurzstreckenticket einführen. Strecken von bis zu vier aufeinanderfolgenden Haltestellen sollen demnach ab 1. Januar 2022 nur noch 1,80 Euro kosten. Aktuell ist dafür der Preis für den normalen Einzelfahrschein zu zahlen, also 2,70 Euro. Die Beschlussvorlage steht an

...