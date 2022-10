Bevölkerung in Mannheim schneller gewachsen als erwartet

Mannheim. Die Bevölkerung in Mannheim ist schneller gewachsen als erwartet. Grund seien der Krieg in der Ukraine und die Stadtentwicklung auf Franklin, teilte die Stadt mit. Zum Jahresende 2021 haben 322.038 Menschen ihren Wohnsitz in Mannheim gemeldet. Damit seien es 1.075 mehr als in der aktuellen Bevölkerungsprognose hochgerechnet.

„Der deutliche Zuwachs gegenüber den Prognosen lässt sich insbesondere mit der positiven Entwicklung im neu entstehenden Stadtteil Franklin erklären. Gerade in der aktuellen Zeit, die von Lieferengpässen und Fachkräftemangel geprägt ist, ist es erfreulich, dass der Baufortschritt auf Franklin nicht darunter gelitten hat. Über das Plus von rund 1.000 neuen Mannheimerinnen und Mannheimern auf der entwickelten Konversionsfläche freue ich mich sehr“, resümiert der für Bauen und Stadtplanung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer die Ergebnisse.

„Die Zahlen für Franklin zeigen, dass wir dank der zügigen Entwicklung auf den Konversionsflächen dem Wunsch vieler, langfristig in Mannheim zu leben, gerecht werden können. Mit dem großzügigen Freiraum, vielfältigen Wohntypologien und den Bildungs- und Betreuungsangeboten ist der neu entstehende Wohnraum auf Franklin insbesondere für junge Familien sehr attraktiv.“, ergänzt der Geschäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP, Achim Judt.

Die erwartete Bevölkerungszahl für dieses Jahr ist bereits im ersten Halbjahr mit über 1.800 Einwohnerinnen und Einwohnern übertroffen worden. Grund sei insbesondere der Zuzug von Geflüchteten in Folge des Angriffskrieges in der Ukraine. Besonders solche unvorhersehbaren Bevölkerungsbewegungen, anlässlich Flüchtlingskrisen oder zuletzt der Corona-Pandemie würden das Wachstum der Stadt beeinflussen. Mannheims Einwohnerzahl sei weniger von Geburten und Sterbefällen, den natürlichen Bevölkerungsbewegungen, abhängig.