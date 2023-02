Benefizveranstaltung für Erdbebenopfer im Capitol Mannheim bereits ausverkauft

Mannheim. In solcher Not gilt es, keine Zeit zu verlieren, das zeigt dieser Erfolg: „Hilfe! Jetzt!“, die Benefizveranstaltung für die Opfer der verheerenden Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei, die am Donnerstag, 16. Februar, im Mannheimer Capitol stattfindet, ist bereits ausverkauft. Dafür hat die Zugkraft unter anderem von Bülent Ceylan, Sascha Krebs, Anna Krämer und Stefanie Titus (Schöne Mannheims), Rouven Gruber, Tim Poschmann, Jeannette Friedrich, Markus Sprengler, Darius Merstein-MacLeod und den Acero Brothers (Palazzo) gesorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer noch spenden möchte, findet alle Info unter capitol-mannheim.de