Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bauprojekt Baugenehmigung für The Six in Mannheim noch nicht erteilt

Eigentlich sollte der Bau des sechsstöckigen Wohn- und Geschäftshauses „The Six“ an den Kapuzinerplanken in Mannheim Mitte Januar beginnen. Doch die Stadt hält die Baugenehmigung seit drei Monaten zurück.