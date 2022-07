Bauernhaus Feudenheim

Mit viel Aufwand haben Mitglieder vom Verein für Ortsgeschichte Feudenheim das alte Bauernhaus in der Eintrachtstraße 26 renoviert. Es stammt vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Zu sehen ist eine bäuerliche Wohnung mit Stube und Küche sowie eine große Ausstellung zur Geschichte der Landwirtschaft. In der Eintrachtstraße 30, ist eine historische Schuhmacherwerkstatt eingerichtet. An diesem Wochenende werden ergänzend dazu an der Ecke Eintrachtstraße/Pfalzstraße historische bäuerliche Gerätschaften gezeigt und in der Pfalzstraße 13 ist ein Aktionshof mit Maisdreschen und Kuhmelken aufgebaut.

